Tchad : 11 août 2025, Les Transformateurs dénoncent 65 ans d’injustice

A l’occasion de la 65è anniversaire d’indépendance de la République du Tchad et au lendemain de la condamnation de Succès Masra à 25 ans de prison, le parti Les Transformateurs dénoncent l’absence de justice et de liberté depuis 1960.

Le secrétaire général du parti Les Transformateur, Tog-Yeum Nagorngar, à travers un communiqué rendu public le 11 août exprime au nom de la formation politique, l’indignation face à ce qu’il décrit comme étant une ignominie et braquage judiciaire dans l’Affaire Masra. Une réaction qui intervient au lendemain de la condamnation du leader des Transformateurs. « La Cour Criminelle de N’Djamena a décidé le samedi 9 août 2025 de condamner injustement le président Succès Masra à 20 ans de prison ferme et au paiement solidaire d’une somme d’un milliard de FCFA de dommages et intérêt au bénéfice de l’Etat », rappelle le SG.

Il regrette que, la Justice tchadienne ait manqué l’occasion d’affirmer son indépendance en condamnant un homme innocent et les autres accusés obéissant aux ordres.

Tog-Yeum Nagorngar, salue l’engagement des avocats qui ont tenu tête, en dépit des : « menaces, des intimidations et du déni manifeste des droits », « ils ont tenu tête, durant 87 jours, armés du seul pouvoir légitime : celui du droit. » Pour le parti politique, l’engagement des hommes en toge incarne la résistance face à la force brutale.

« Malgré l’absence de toutes preuves d’implication de près ou de loin de notre président Dr Succès Masra dans les tragiques évènements de Mandakao, la Justice tchadienne a manqué l’occasion d’affirmer son indépendance », déplore le secrétaire général du parti Les Transformateurs.