Tchad : 20 ans de prison ferme requis contre Succès Masra 

Le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, accusé de complicité dans le conflit de Mandakaou, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la première chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djamena

Après 86 jours de détention, le verdict contre l’ancien premier ministre est tombé dans la soirée du samedi 9 août 2025. La justice tchadienne requiert 20 ans de réclusion criminelle contre Succès Masra et ses co-accusés. Le président des Transformateurs devrait également verser 1 milliard de Francs CFA à l’État au titre de dommages et intérêts. Les chefs d’accusation qui pèsent contre Succès Masra sont liés aux événements tragiques de Mandakaou.

La justice évoque des faits à nature raciale, troubles intercommunautaires, actes criminels.

Les avocats entendent faire des recours au niveau national et interpellent la communauté internationale sur ce qu’ils considèrent comme ignominie et humiliation indigne.