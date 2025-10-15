Tchad : 40 agents de la police renforcent leur capacité en langue française

La Police nationale vient d’achever avec succès une importante session de formation linguistique en français au Centre d’Apprentissage de la Langue Française (CALF) de N’Djamena ce 15 octobre 2025.

Pendant cinq mois, une quarantaine d’agents ont suivi un programme intensif visant à perfectionner leur maîtrise du français, outil essentiel dans l’exercice quotidien de leurs missions de sécurité et de service public.

Fruit d’un partenariat entre le CALF et l’Ambassade de France au Tchad, cette formation s’inscrit dans la continuité d’une coopération exemplaire déjà marquée par plusieurs sessions antérieures, notamment en 2006, 2007, 2010 et 2022. L’édition 2025 est ouverte en juin dernier et a réuni des agents répartis en deux niveaux à savoir le débutant et l’intermédiaire selon leurs compétences linguistiques initiales.

Encadrés par Mme Bermadji Christiane et M. Nadjiamtan Monastan, les apprenants ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé leur permettant de progresser tant à l’oral qu’à l’écrit. Les résultats obtenus témoignent d’une forte volonté d’apprentissage, avec plus de 80 % de réussite aux évaluations finales.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Commissaire Divisionnaire Adoum Dadi, Directeur de la Coopération et des Partenaires au ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration. Le Directeur du CALF, M. Kemsol Idaynbang, ainsi que les formateurs et les partenaires techniques, ont tour à tour salué la motivation des stagiaires, tout en réaffirmant l’importance de la langue comme vecteur d’unité et d’efficacité institutionnelle.

En remettant les attestations de fin de formation, les responsables ont encouragé la poursuite de ce programme afin de consolider les acquis et d’étendre cette initiative à d’autres unités.

Source : Police du Tchad