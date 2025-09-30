Tchad : à Biktine, le ministre de la Santé rappelle les mesures de lutte contre le choléra

Dr Abdelmadjid Abderrahim est allé à la rencontre de la population des villages environnants de la ville de Biktine pour leur livrer le message de prévention contre l’épidémie de choléra.

Le chef du département de la Santé et de la prévention a expliqué que le choléra est une maladie des mains salles qui se manifeste par la diarrhée et le vomissement sans que le malade souffre de fièvre. C’est une maladie très virulente et farouchement mortelle.

Dr Abdelmadjid Abderrahim a rappelé que la campagne de vaccination contre le choléra vient d’être lancée dans le district sanitaire de Biktine et il demande à toute la population de se faire vacciner. La vaccination vient compléter les mesures préventives, a-t-il conclu.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Très réceptifs et attentifs au message du Ministre, les chefs des communautés se disent engagés à intensifier le message auprès de leurs populations respectives.