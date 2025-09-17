Tchad-Afrique du Sud : un partenariat universitaire en gestation entre les deux pays

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, Tom Erdimi et l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Tchad, Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi ont eu des échanges relatifs à un accord académique entre Johannesburg et N’Djamena.

Les échanges se sont déroulés qui se sont déroulés à N’Djaména le 16 septembre 2025, étaient axés autour de deux points clés. Notamment :

-le projet de la signature de l’accord-cadre entre le ministère sud-africain de l’Enseignement supérieur et celui du Tchad ;

– l’arrivée prochaine de quelques membres de la Fondation Mandela au Tchad pour visiter quelques Universités et octroyer quelques bourses d’études.

Les deux personnalités se sont félicités de cette rencontre et se sont convenus de réaliser ces deux projets avec le concours du ministère des Affaires étrangères.