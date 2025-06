Tchad : Baccalauréat 2025, 104 440 candidats composent

Les épreuves écrites du baccalauréat de l’Enseignement secondaire général et technique session de juin 2025 ont démarré ce lundi 02 juin sur toute l’étendue du territoire tchadien.

Le lancement a été fait au Lycée Technique Commercial (LTC) de N’Djamena par le ministre de l’Enseignement supérieur Tom Erdimi et son collègue de l’Education, Aboubacar Assidick Choroma. Au total 104 440 candidats toutes séries confondues affrontent la première série d’épreuves écrites. Parmi ces candidats, 6 430 sont des étrangers soit 06,16%.

Lançant les épreuves, le ministre en charge de l’Enseignement a déclaré que le baccalauréat couronne les efforts scolaires de 9 mois de cours. A cet effet, il a souhaité bon travail aux candidats et a invité les différents acteurs impliqués dans le processus du Bac à la gestion efficace et professionnelle de toutes les étapes. Il met également en garde les fauteurs de troubles pendant ce moment crucial avant d’inviter les autorités administratives déconcentrées de l’État et les acteurs du jury à veiller au bon déroulement de cet examen national.