Politique Actualité, Politique



EN CE MOMENT


Tchad : célébration de la 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie

A N’Djaména elle a été marquée a été marquée par un défilé militaire pédestre sous la présidence du chef suprême…

Publié par journaldutchad.com
le: 1 décembre 2025
(DR)

A N’Djaména elle a été marquée a été marquée par un défilé militaire pédestre sous la présidence du chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

 

Au Tchad, le 1er décembre symbolise la commémoration du régime d’Hissein Habré par les forces conduites par Idriss Deby Itno. Elle est considérée comme le début de la démocratie et l’instauration du multipartisme. Toutes les années depuis 35 ans des manifestations sont organisés pour rendre aux personnes tombées. C’est dans cette logique le chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a déposé une gerbe de fleurs au Monument aux morts. Un geste hautement symbolique pour honorer les soldats tombés pour la liberté, la paix et la démocratie au Tchad, explique la présidence.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Cette 35e édition a été marquée par un défilé militaire pédestre sous la présidence du Chef Suprême des Armées. Le président de la République a passé en revue les différents détachements de l’armée. Différents détachements de l’armée tchadienne ont participé à ce défilé. Il s’agit notamment de : armée de terre, direction générale de service de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE), Force d’intervention rapide (FIR), division des groupements spéciaux anti-terroriste (DGSAT-PSI), office du génie militaire et de la production (OGEMIP), armée de l’air, gendarmerie, garde nomade, agents des eaux et forêts, police nationale, police municipale et enfants de troupe.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

L’ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis reçoit le Prime Award 2025 à Dubaï

1 décembre 2025 Publié à 15h45

Oumar Teguen Idibei Berde, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad…

Savoir plus
(DR)

Tchad : Abéché commémore la journée de la liberté et la démocratie

1 décembre 2025 Publié à 15h22

La ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, a célébré ce 1er…

Savoir plus
(DR)

Tchad : célébration de la 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie

1 décembre 2025 Publié à 14h57

A N’Djaména elle a été marquée a été marquée par un défilé militaire…

Savoir plus