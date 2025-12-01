Tchad : célébration de la 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie

A N’Djaména elle a été marquée a été marquée par un défilé militaire pédestre sous la présidence du chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Au Tchad, le 1er décembre symbolise la commémoration du régime d’Hissein Habré par les forces conduites par Idriss Deby Itno. Elle est considérée comme le début de la démocratie et l’instauration du multipartisme. Toutes les années depuis 35 ans des manifestations sont organisés pour rendre aux personnes tombées. C’est dans cette logique le chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a déposé une gerbe de fleurs au Monument aux morts. Un geste hautement symbolique pour honorer les soldats tombés pour la liberté, la paix et la démocratie au Tchad, explique la présidence.

Cette 35e édition a été marquée par un défilé militaire pédestre sous la présidence du Chef Suprême des Armées. Le président de la République a passé en revue les différents détachements de l’armée. Différents détachements de l’armée tchadienne ont participé à ce défilé. Il s’agit notamment de : armée de terre, direction générale de service de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE), Force d’intervention rapide (FIR), division des groupements spéciaux anti-terroriste (DGSAT-PSI), office du génie militaire et de la production (OGEMIP), armée de l’air, gendarmerie, garde nomade, agents des eaux et forêts, police nationale, police municipale et enfants de troupe.