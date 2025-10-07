Tchad : construction des instruments pour valider les compétences des élèves et des enseignants

Le secrétaire général du ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Vaïbra Nicolas, a procédé ce lundi 6 octobre 2025 à l’ouverture de l’atelier d’élaboration des items d’évaluation à Koundoul.

Cet atelier vise notamment à concevoir, formuler et valider des items (questions, exercices, tâches) destinés à évaluer les compétences et connaissances des élèves comme des enseignants.

Il permettra de finaliser les tableaux de spécification tout en mettant à disposition une banque d’items et des livrets de tests adaptés aux différents niveaux des systèmes éducatifs formel et non formel, ainsi que pour les enseignants.

Le secrétaire général du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Vaïbra Nicolas, a affirmé que « les outils issus de ces travaux permettront d’apprécier objectivement les acquis scolaires, d’identifier les difficultés rencontrées et de guider efficacement les stratégies pédagogiques ».

Le directeur des Évaluations des Enseignements et des Apprentissages, M. Ibrahim Baba Mbodou, a, pour sa part, relevé le caractère essentiel de cet atelier pour « professionnaliser et rendre plus transparent le processus d’évaluation ».

L’atelier bénéficie de l’expertise de M. Ayao Mawuli Agbagnon, analyste associé des Politiques Éducatives à l’IIPE-UNESCO (Bureau pour l’Afrique), qui accompagne les participants dans la réalisation de ces travaux.