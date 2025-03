Tchad : dans le Barh El Ghazel les éleveurs demande les puits pastoraux et des parcs de vaccination

La mission de supervision pour la vaccination qui a séjourné du 05 au 06 mars 2025 dans la Province du Barh El Ghazel Gazel a reçu quelques doléances des éleveurs de la circonscription.

Les éleveurs dans leurs doléances, ont sollicité la construction des puits pastoraux et des parcs de vaccination, la dotation en produits anti-déparasitant, l’approvisionnement en aliments bétail et des mesures à prendre pour éviter le phénomène de feu de brousse, fait savoir le ministère. La demande a été faire auprès de l’équipe du secrétaire général adjoint du ministère de l’élevage, Abdel-Latif Awad Fizzani. La mission a silloné le site de vaccination de Kouchkoucha dans la sous-préfecture de Dourgoulanga, Département de Barh El Gazel Nord pour prêter main forte à la vaccination des bovins et des petits ruminants.

Le délégué Provincial de l’Elevage de Barh El Ghazel, Issa Hiliki a quant à lui évoqué les difficultés liées à l’insuffisance de matériel de travail et de chaîne de froid dans certains secteurs, la flambée du prix de gazoil et de la glace, l’insuffisance des matériels techniques et du personnel qualifié, le refus de certains éleveurs transhumants et sédentaires à la vaccination.

D’après la mission, malgré ces difficultés, le nombre des animaux vaccinés contre la PPCB s’élève à 136.850 et celui des petits ruminants vaccinés et marqués 490.705 avec un pourcentage de 73.69% pour la PPCB et 88.70% pour la PPR.