Tchad : détournement de plus de 6 milliards FCFA dans le Ouddaï

L’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a présenté les résultats d’une mission d’audit menée récemment dans la province du Ouaddaï suite au détournement des fonds publics.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l’AILC deux comptables tombent dans les maillent de l’AILC. Il s’agit notamment du Trésorier Provincial du Ouaddaï et le Receveur-percepteur de Koundjourou. Ils avouent avoir siphonné plus de 6 milliards. La mission de l’AILC après investigation, a révélé un réseau de détournement massif de fonds publics s’élevant à six milliards quatre-vingt-treize millions sept cent quatre et un mille soixante-huit francs (6 093 781 068 CFA).

Les investigations ont mis en lumière des envois de fonds exagérés effectués par le Trésorier Provincial du Ouaddaï au Receveur-percepteur de Koundjourou. « Ces opérations frauduleuses se sont déroulées sur une période de deux ans et demi avant leur découverte par l’AILC. »

D’après l’organe de lutte contre la corruption : « les deux comptables impliqués ont reconnu leur complicité, ce qui établit clairement le détournement de fonds selon les dispositions des textes régissant les finances publiques en vigueur. Ils ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. »

L’AILC entend continuer ses investigations pour identifier d’autres pistes de détournement des deniers publics, tant dans la province du Ouaddaï que dans les autres provinces du pays.