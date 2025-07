Tchad : huit présumés malfrats présentés à N’Djaména

La police a présenté à la presse ce 4 juillet 2025, au commissariat central N°1 de Gardolé, huit personnes qu’elle décrit comme étant, des individus aux profils criminels distincts.

D’après la police, cette opération vise à assainir les quartiers et à mettre hors d’état de nuire ceux qui sèment la terreur dans la cité capitale. Parmi les interpellés figure : « le chef d’un commando criminel, véritable chef d’orchestre d’un réseau de violence urbaine ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ce dernier, apprend-on, détenait des armes de tout calibre soigneusement dissimulées, qu’il louait à des groupes de brigands pour commettre cambriolages, agressions et vols à main armée. Ce personnage n’en est pas à sa première arrestation. Lors d’une précédente opération, l’un de ses acolytes a d’ailleurs trouvé la mort, neutralisé par une victime en état de légitime défense. Un faussaire, arrêté pour fabrication et diffusion de faux billets dans les zones reculées. Des récidivistes notoires, spécialisés dans les agressions, cambriolages, vols de motos et de téléphones ont été aussi arrêtés et présentés à la presse.

Le porte-parole de la police, Paul Manga fait savoir que : « c’est grâce à la vigilance de nos unités et à la coopération de la population que nous avons pu agir avec efficacité. ».