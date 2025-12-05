Tchad : Idriss Dokony Adiker réélu président du COST

Candidat à sa propre succession, Idriss Dokony Adiker rempile. Il a été réélu président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) à l’issue de l’Assemblée générale élective du 5 décembre 2025.

Il a été réélu avec 36 voix sur 38, deux bulletins nuls signalés. Le plan d’action d’Idriss Dokony Adiker vise à moderniser le mouvement sportif tchadien par la gouvernance, la transparence, la digitalisation et l’autonomie financière. Face aux défis structurels, organisationnels et financiers qui freinent le développement du sport au Tchad, il a annonce quatre piliers essentiels. Notamment, la gouvernance rénovée, la transparence dans la gestion, la digitalisation des services et l’autonomie financière durable.

A travers le premier pilier, la Gouvernance, Idriss Dokony Adiker entend repositionner le COST comme un acteur moderne, crédible et performant du sport africain. Il évoque quatre axes prioritaires qui sont entre autres, la réorganisation administrative et technique du COST afin de clarifier les responsabilités et optimiser le fonctionnement interne ; le renforcement des capacités des cadres et dirigeants sportifs à travers des formations en management, leadership, gestion associative et élaboration de projets, la collaboration renforcée avec le Comité International Olympique (CIO), Solidarité Olympique, les fédérations internationales et les partenaires régionaux. Enfin les mécanismes de suivi et d’évaluation pour assurer que chaque décision soit mesurable et orientée vers l’efficacité.

L’objectif du pilier 2, la transparence, vise à rétablir la confiance entre le Comité Olympique, les fédérations, les athlètes, l’État et les partenaires. Les mesures phares visées sont entre autres, la publication régulière des rapports financiers et opérationnels du COST ; la mise en place d’un système interne d’audit permettant un contrôle rigoureux des subventions, programmes et appuis techniques et la standardisation des procédures administratives et financières pour éviter toute ambiguïté.

Avec le troisième pilier, la digitalisation, le président du COST, veut faire entrer l’institution dans l’ère numérique afin de répondre aux standards modernes du management sportif. Il prévoit, la création d’une plateforme numérique du COST, regroupant les documents officiels, les programmes, les projets, les formations et les informations institutionnelles ; un système d’inscription et de gestion des athlètes et fédérations entièrement digitalisé ; le suivi digital des compétitions, classements et archives sportives nationales. Et le renforcement de la communication digitale via les réseaux sociaux et un site web modernisé, pour promouvoir les athlètes et les activités du mouvement olympique.

Le quatrième et dernier pilier, autonomie financière, vise à faire face aux obstacles qui freinent le développement du sport. Pour bâtir un modèle durable et générateur de ressources Idriss Dokony Adiker dans son plan d’action, prévoit la création de partenariats stratégiques avec les entreprises publiques et privées pour soutenir les programmes sportifs ; le développement de projets générateurs de revenus, notamment dans le domaine des infrastructures, de la formation et de l’événementiel sportif et la valorisation du marketing sportif : sponsoring, droits d’image, programmes de visibilité pour les marques entre autres.