Tchad : la ministre de la Petite enfance rencontre les élèves rescapés de la tragédie de Pala

Le dimanche 12 octobre 2025, la ministre de la Femme et de la Petite enfance, Kitoko Gata Ngoulou était sur le site de l’effondrement du mur de leur salle de classe.

Son équipe explique que, cette visite visait à rendre hommage aux victimes, à constater l’état des lieux après les travaux de réhabilitation et, surtout, à évaluer les besoins psychosociaux des jeunes survivants. « Nous avons constaté une anxiété palpable chez ces enfants. Les murs sont réparés, mais les cœurs et les esprits des jeunes rescapés sont encore meurtris. Il est de notre devoir de leur apporter un soutien au-delà de la reconstruction matérielle », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné la nécessité de mettre en place un programme d’accompagnement psychologique soutenu et d’activités récréatives et éducatives adaptées. L’objectif est d’aider les enfants à surmonter le traumatisme subi et restaurer en eux le goût d’apprendre et de s’épanouir au sein de leur école.

Pour mémoire, le 3 avril 2025, des élèves de l’école primaire EGTH B, à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest ont péri suite à l’effondrement du mur de leur salle de classe. Le bilan donné par le ministère de l’Education faisait état de 5 morts et de nombres blessés.