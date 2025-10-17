Tchad : la ministre des Transports rencontre les conducteurs de motos-taxis à Bongor

La ministre des Transports, Fatima Goukouni Weddeye, a tenu, ce jeudi 16 octobre 2025, une rencontre avec les conducteurs de motos-taxis et les transporteurs de Bongor dans la province du Mayo Kebbi-Est.

Il s’agissait en effet d’une séance de concertation organisée en présence, des autorités locales et des cadres du ministère. La ministre a rappelé avec : « fermeté l’importance du respect du Code de la route », notamment le port obligatoire du casque, la maîtrise de la vitesse et le respect des règles de circulation, conditions essentielles pour assurer une sécurité routière durable, souligne le service de communication.

« Les échanges, qui ont duré plus de deux heures, ont permis aux participants de formuler librement leurs préoccupations, marquant ainsi la première rencontre directe de leur histoire avec une ministre en charge des Transports ».

En clôturant la séance, Fatima Goukouni Weddeye a remis des casques de protection et des exemplaires du Code de la route aux conducteurs, réaffirmant la volonté du gouvernement de faire de la sécurité routière une priorité nationale et de soutenir les acteurs de la mobilité urbaine dans l’exercice de leur mission quotidienne.