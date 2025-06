Tchad : la situation humanitaire des réfugiés au cœur des échanges

Le ministre en charge des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Abdoulaye Sabre Fadoul a pris part à la réunion d’échange sur la protection et assistance des refugiés.

La protection des réfugiés et le récent incident survenu sur le site des réfugiés de Kariari dans l’Ennedi-Est a fait l’objet d’une réunion d’change le 23 juin 2025. Elle a mobilisé les partenaires techniques et financiers du Tchad notamment ceux œuvrant dans le domaine humanitaire. Pour les parties prenantes, il faut éviter que les besoins d’existence entraînent les réfugiés à participer aux conflits armés et aux affrontements, ce qui constitue une insécurité pour le pays. Une situation marquée par l’afflux massif de réfugiés fuyant le conflit au Soudan.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul a attiré l’attention de la communauté internationale sur l’effort du Tchad qui s’effrite peu à peu faute des soutiens conséquents. « Au regard de cette situation et sans le renforcement de la réponse internationale, l’État tchadien envisage de fermer ses frontières », fait savoir son département.

La ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa a également pris part aux échanges.