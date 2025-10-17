Politique Actualité, Politique



EN CE MOMENT


Tchad : le gouvernement alerte sur une photo truquée du chef de l’Etat en prière devant le pape

Une photo largement partagée sur Facebook montre le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, agenouillé devant le…

Publié par journaldutchad.com
le: 17 octobre 2025

Une photo largement partagée sur Facebook montre le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, agenouillé devant le Pape, les mains jointes en signe de prière.

 

L’image suscite de nombreux commentaires et interprétations. Pourtant, il s’agit d’un montage généré par intelligence artificielle.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Plusieurs indices permettent de confirmer qu’il ne s’agit pas d’une photo authentique. D’abord, cette photo ne figure pas dans les photos publiées par le service communication de la présidence de la République, suite à la rencontre du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno avec le souverain pontif, le Pape Leon XIV, ce 16 octobre 2025.

Ensuite, en bas à droite de la photo, un logo apparaît, indiquant qu’elle est la propriété de Gemini, une plateforme d’intelligence artificielle développée par Google. Ce logo est souvent apposé sur les images créées par cette technologie.

Ces éléments prouvent que la photo n’est pas réelle, mais plutôt le résultat d’une manipulation par IA.

Face à la prolifération de ce type de contenu, les internautes sont appelés à faire preuve de vigilance avant de partager des images ou des informations sur les réseaux sociaux. Il est recommandé de vérifier la source des publications et de consulter les canaux officiels.

Source : ministère de la Communication

 

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : le gouvernement alerte sur une photo truquée du chef de l’Etat en prière devant le pape

17 octobre 2025 Publié à 11h57

Une photo largement partagée sur Facebook montre le président de la République, Maréchal…

Savoir plus

Tchad : 40 agents de la police renforcent leur capacité en langue française

15 octobre 2025 Publié à 15h45

La Police nationale vient d’achever avec succès une importante session de formation linguistique…

Savoir plus

N’Djaména : la commune du 3ème arrondissement réceptionne deux tracteurs

15 octobre 2025 Publié à 14h52

Ce mercredi 15 octobre 2025, l'exécutif de la Commune du 3ème arrondissement a…

Savoir plus