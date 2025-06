Tchad : le gouvernement valide un Plan de développement à 18 milliards FCFA

Le Conseil des ministres du 29 mai a adopté, un Plan de développement qui s’intitule « TCHAD CONNEXION 2030 ». L’objectif serait d’accélérer son essor économique et social à l’horizon 2030 et révéler tout son potentiel et sa position de carrefour stratégique au cœur de l’Afrique.

Ce plan se décline en 17 programmes et 268 projets et réformes, 8% de croissance annuelle moyenne du PIB réel sur la période 2025-2030, dont 10% en 2030, 60% d’augmentation du PIB. Et à maintenir une dette de 32 % du PIB en moyenne sur 2025-2030. A en croire, le ministère des Finances, ce plan a été initié pour, accélérer le développement en cours des infrastructures stratégiques essentielles ; renforcer politiques sociales, notamment en matière d’éducation, de jeunesse, de santé, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi, au service du développement du capital humain, de l’inclusion et du relèvement des compétences.

« TCHAD CONNEXION 2030 » vise également à amplifier la dynamique de diversification économique et de promotion du Made in Chad, notamment par le développement de filières industrielles exportatrices, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, des hydrocarbures, des mines et du tourisme. Et à poursuivre l’amélioration du climat des affaires, le déploiement d’une diplomatie économique et le rehaussement de l’attractivité du pays.

« A ces domaines d’intervention s’ajoutent des programmes transversaux structurants portant sur les réformes de l’administration publique, la décentralisation de l’État, le secteur privé, la montée des Partenariats Publics Privés ainsi que la résilience et l’adaptation au changement climatique. »

L’ambition de générer, une croissance annuelle moyenne du PIB réel de 8% sur la période 2025-2030 permettant au Tchad de rejoindre le groupe des économies à revenu intermédiaire, en créant davantage de richesses et d’emplois privés, de porter le taux d’accès à l’électricité