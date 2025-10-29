Eco et BusinessTech



EN CE MOMENT


Tchad : le médiateur de la République présente son rapport sur les communications électroniques

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a réceptionné, au nom du premiier ministre, ce…

Publié par JDT
le: 29 octobre 2025
Médiature

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a réceptionné, au nom du premiier ministre, ce mercredi 29 octobre 2025, le rapport d’Études et de Consultations sur les Communications Électroniques au Tchad.

 

Dans son allocution, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a souligné que, par la présentation de ce rapport, l’ambition est de bâtir un secteur des communications électroniques performant, accessible, transparent et équitable, garantissant à chaque citoyen le droit d’être connecté à la République. « Dans la République que nous construisons, Internet ne doit pas être un luxe, mais droit social fondamental, au service de la dignité de chaque citoyen Tchadien », a-t-il insisté.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Réceptionnant le rapport, le représentant le premier ministre, a annoncé que ce rapport que ce document sera un levier d’action, un repère d’orientation et un outil de progrès.

Il est à rappeler que, la Médiature s’est autosaisi de la question en août 2024 afin de conduire une réflexion de fond sur l’état du secteur des communications électroniques.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Médiature

Tchad : le médiateur de la République présente son rapport sur les communications électroniques

29 octobre 2025 Publié à 15h56

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a…

Savoir plus
Commune du 10ème arrondissement

N’Djaména : démantèlement des foyers d’insécurité dans le 10ème arrondissement

29 octobre 2025 Publié à 15h03

Le 28 octobre 2025, le maire Mahamat Khalil Abdelkerim, accompagné des forces de…

Savoir plus
Tchad diplomatie

Tchad-Vatican : le ministre des Affaires étrangère reçoit une délégation de Nonce apostolique

29 octobre 2025 Publié à 10h50

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, Dr…

Savoir plus