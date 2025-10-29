Tchad : le médiateur de la République présente son rapport sur les communications électroniques

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a réceptionné, au nom du premiier ministre, ce mercredi 29 octobre 2025, le rapport d’Études et de Consultations sur les Communications Électroniques au Tchad.

Dans son allocution, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a souligné que, par la présentation de ce rapport, l’ambition est de bâtir un secteur des communications électroniques performant, accessible, transparent et équitable, garantissant à chaque citoyen le droit d’être connecté à la République. « Dans la République que nous construisons, Internet ne doit pas être un luxe, mais droit social fondamental, au service de la dignité de chaque citoyen Tchadien », a-t-il insisté.

Réceptionnant le rapport, le représentant le premier ministre, a annoncé que ce rapport que ce document sera un levier d’action, un repère d’orientation et un outil de progrès.

Il est à rappeler que, la Médiature s’est autosaisi de la question en août 2024 afin de conduire une réflexion de fond sur l’état du secteur des communications électroniques.