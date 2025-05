Tchad : le ministre de la Santé préside une réunion sur les indicateurs de la mortalité maternelle

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a officié ce mercredi 14 mai 2025, une réunion sur les tendances des indicateurs de la mortalité maternelle.

Cette réunion semi-virtuelle a vu la présence des cadres du ministère de la santé publique et de la prévention des niveaux central et décentralisé, des représentants de l’INSEED, des agences des Nations-Unies notamment l’OMS, de l’UNICEF et l’UNFPA.

Source : ministère de la Santé

La reunion a été ponctuée par une presentation faite par Dr Jenny Cressewell de l’OMS.

L’exposante a détaillé les estimations de la mortalité maternelle de 2000 à 2023, les concepts et définitions de cette mortalité et les données du modelé pour le Tchad.

S’en est suivi un échange sur l’estimation, la mortalité maternelle au Tchad et ses indicateurs, les méthodes de colette des données et les sources des statistiques.

Les différents recensements généraux de la population et de l’habitat et enquêtes organisés dans le pays ont fait également l’objet des discussions.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a remercié l’exposante pour les informations fournies à l’assistance.

Dr Abdelmadjid Abderahim a relevé les faiblesses constatées et rassuré que l’INSEED est habileté de donner les informations relatives au bien-être socio-sanitaire de la population.

Il a exhorté les services techniques de toutes les parties prenantes à multiplier les échanges pour corriger les failles constatées.

Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et signifié que la fiabilité des données est indispensable pour la prise de décisions et la mise en œuvre des actions.tendant à améliorer la santé de la population.