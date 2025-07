Tchad : le ministre de l’Aménagement s’offusque de l’organisation d’un mariage dans ses locaux

Le ministère de l’Aménagement du Territoire a produit un communiqué ce 7 juillet pour se désolidariser d’un mariage non autorisé organisé dans l’enceint de l’institution.

Une vidéo rapidement devenue virale, montre une caravane de mariage entrant dans l’enceinte du ministère du ministère de l’Aménagement du Territoire. La rumeur a laissé croire qu’il s’agissait du mariage de, Assileck Halata Mahamat, chef de ce département. Le concerné, à travers son compte Facebook, a fait un démenti dans la nuit de dimanche. « Ce soir je suis allongé chez moi sur forte fièvre. Vers 23 h passées, un ami m’envoie une vidéo. Dans cette vidéo on voit l’enceinte du ministère du MATHU dans lequel on voit aussi une caravane de véhicules de mariage et que c’est le mien. J’affirme que je me suis marié à personne. »

Le ministère a également fait une communication ce lundi pour préciser que, cet évènement s’est produit de manière inappropriée et en dehors de tout cadre officiel autorisé. « L’organisation de cet évènement privé, dont la tenue au sein d’un espace institutionnel relève d’un comportement totalement inacceptable, contraire aux valeurs et à l’éthique de l’administration publique. »

Le ministère fait savoir qu’une enquête interne a été instruit sans délai afin de situer les responsabilités. « Les auteurs et complices de ces faits répondront de leurs actes conformément aux dispositions réglementaires et disciplinaires en vigueur ».