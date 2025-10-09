Tchad : le ministre en charge du Tourisme justifie la rupture des accords avec l’ONG African Parks Network

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’artisanat à travers un communiqué, apporte des précisions sur les désaccords observés entre l’ONG sud-africaine, African Parks Network (APN) et les instituions tchadiennes.

Le 06 octobre 2025, le ministre de l’Environnement, de la pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a mis fin, à travers une décision, l’ensemble des accords de partenariat liant le Tchad à l’ONG African Parks Network (APN). Son collègue du Développement touristique, Abakar Rozzi Teguil, a fait une communication le 08 octobre pour apporter certaines précisions.

Le ministre du Développement touristique confie que, dès l’ouverture du processus des accords conclus avec l’ONG APN, il avait exprimé de « sérieuses réserves fondées sur des constats précis et documentés », notamment lors de la création de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE) et de l’avenant de l’accord relatif au Parc National de Zakouma (PNZ) signé en 2017.

Abakar Rozzi Teguil ajoute que, les analyses menées par les services compétents ont mis en évidence de nombreuses irrégularités et pratiques contraires aux intérêts supérieurs de la Nation. Le membre du gouvernement révèle quelques faits qu’il juge les plus préoccupants. Il cite entre autres, la dérive financière d’une organisation à but non lucratif devenue, de facto, opérateur touristique exerçant des activités commerciales en marge de ses missions statutaires ; l’existence avérée de comptes offshore dans des juridictions à fiscalité privilégiée, notamment sur l’Isle of Man, favorisant la fuite de capitaux et de devises au détriment du Tchad; l’opacité totale dans la gestion des recettes touristiques perçues sur le terrain, sans réinvestissement identifiable au bénéfice du pays. Egalement, l’exploitation non autorisée d’aires protégées et d’infrastructures touristiques, notamment les camps Tinga, Nomade et les sites de l’Ennedi, en dehors de tout cadre légal.

Le ministre déplore enfin, l’attitude persistante de défiance de l’ONG à l’égard de son département, et des « manœuvres d’influence » visant à se maintenir dans le dispositif national de gestion des parcs et réserves.

