Sport



Tchad : le trophée de la Coupe des cantons présenté au ministre des Sports

Eractus John Djasrambaye, chef de Canton de Kana dans la province du Logone Occidentale a présenté, ce vendredi 19 août…

Publié par journaldutchad.com
le: 19 septembre 2025

Eractus John Djasrambaye, chef de Canton de Kana dans la province du Logone Occidentale a présenté, ce vendredi 19 août 2025, la Coupe des Cantons au ministre en charge des Sports, Maïdé Hamit Lony.

La Coupe des cantons, une initiative sportive et sociale qui réunit les 34 cantons de la province du Logone Occidentale. Il s’agit en effet, d’une compétition qui se veut un espace de brassage, de promotion de la paix et de renforcement du vivre-ensemble entre les communautés.

En recevant l’objet, le ministre des sports a réaffirmé sa disponibilité personnelle ainsi que celle de son département à accompagner une telle œuvre, porteuse de cohésion et de fraternité. La Coupe de Canton s’impose, rapporte la communication du département, comme une occasion privilégiée de sensibiliser les communautés sur la cohabitation pacifique et la construction d’une société solidaire fondée sur une paix durable.

