Tchad : les services de Starlink effectifs

Le 13 mars dernier, le Tchad octroyait à STARLINK une licence, permettant ainsi à une entreprise de faire son entrée officielle.

Haliki Choua Mahamat, directeur général de l’ARCEP Tchad et Mac Williams, directeur marketing de Space X, maison mère de STARLINK, avaient apposé leurs signatures sur le document qui autorise désormais STARLINK à exercer légalement au Tchad.

Trois mois après, les services de STARLINK sont désormais disponibles et effectifs sur l’ensemble du territoire national.

En dehors des kits, 𝐥’𝐚𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 à 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐦𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝟓𝟎𝐆𝐁. 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎𝐅𝐂𝐅𝐀 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐥’𝐚𝐛𝐨𝐧𝐧é 𝐛é𝐧é𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟓𝟎 𝐆𝐁.

𝐋’𝐚𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐞𝐥 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭é 𝐜𝐨û𝐭𝐞𝐫𝐚 𝟑𝟐 𝟎𝟎𝟎𝐅𝐂𝐅𝐀.

De nombreuses autres offres notamment pour les entreprises sont disponibles, en dehors des offres relevées précédemment.

Les consommateurs peuvent se rapprocher de différents marketeurs agréés par l’ARCEP pour leur abonnement.

L’arrivée de STARLINK sur le marché tchadien témoigne de la volonté manifeste des autorités à fournir sur l’ensemble du territoire national un service internet de haut débit et à moindre coût.

L’ARCEP assurera un suivi permanent de la qualité de service, des débits réels et des engagements tarifaires. Et ce, dans l’esprit de garantir la transparence, la performance et la protection des droits des consommateurs.

Source : ARCEP