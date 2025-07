Tchad : l’identité du ministère des Finances usurpée pour une campagne sur la cryptomonnaie

Un communiqué a été produit par le ministère des Finances le 19 juillet 2025, pour démentir toute implication dans une campagne d’investissement en cryptomonnaie qui lui est attribuée.

Un document intitulé « Note d’information », relatif à une fausse campagne d’investissement cryptomonnaies fait le tour des réseaux sociaux. Les éléments d’identités du ministère des Finances ont été utilisés, dénonce de département.

« Ce document frauduleux, usurpant l’identité visuelle de l’ancienne dénomination du Ministère des Finances et du Budget et utilisant abusivement le nom du Ministre d’État aux Finances, n’émane d’aucune structure officielle relevant du Ministère des Finances. », signale le ministère

Adam Abakar Kayaye, le directeur de la communication dément catégoriquement toute implication dans une quelconque opération d’investissement en cryptomonnaies. Il met également en garde : « contre cette tentative d’escroquerie, orchestrée par des individus

Malintentionnés, dans le but manifeste de soutirer des informations personnelles et financières aux citoyens.»

Les producteurs du document incriminé laissaient croire que les investissements s’inscrivent dans une dynamique de croissance économique inclusive et sont encadrés par une équipe d’experts en cryptomonnaies Tchadien et Américains, garantissant ainsi la fiabilité et la transparence du processus. Ils ont d’ailleurs précisé les conditions et les montants de niveau d’investissement dans le cadre de la prétendue campagne.