Tchad : Mahamat Alhadj Allahou dans la liste officielle des arbitres retenus pour la CAN 2025

Il est le seul arbitre tchadien retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
En vue de la CAN 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des officiels de match. Ils sont au total 28 arbitres. Dans cette liste figure l’arbitre tchadien Mahamat Alhadj Allahou. Il sera le seul, venant du pays de Toumai. La
La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), dans un court message lui a adressé ses félicitations tout en lui souhaitant bon vent.
Liste des Arbitres Retenus
|N°
|Nom de l’Arbitre
|Pays
|1
|Ghorbal Mustapha
|Algérie
|2
|Gamou Youcef
|Algérie
|3
|Djindo Louis Houngnandande
|Bénin
|4
|Mdabihawenimana Pacifique
|Burundi
|5
|Nfere Aboub Abdoul
|Cameroun
|6
|Alhadji Allalou Mahamat
|Tchad
|7
|Messie Jessie Oved N. Moutouo
|Congo
|8
|Kpan Clement Franklin
|Côte d’Ivoire
|9
|Ndala Ngambo Jean-Jacques
|RD Congo
|10
|Mohamed Mansour Maarouf
|Égypte
|11
|Amin Mohamed Omar
|Égypte
|12
|Atcho Pierre Ghislain
|Gabon
|13
|Mebiame Patrice Tanguy
|Gabon
|14
|Daniel Nii Ayi Laryea
|Ghana
|15
|Kamaku Peter Waweru
|Kenya
|16
|Traoré Boubou
|Mali
|17
|Abdel Aziz Bouh
|Mauritanie
|18
|Dahane Beida
|Mauritanie
|19
|Herallal Ahmed Imtehaz
|Maurice
|20
|Jalal Jayed
|Maroc
|21
|Kach Grafe Mustapha
|Maroc
|22
|Uwikunda Samuel
|Rwanda
|23
|Issa Sy
|Sénégal
|24
|Omar Abdulkadir Artan
|Somalie
|25
|Abongile Tom
|Afrique du Sud
|26
|Mahmood Ali Mahmood Ismail
|Soudan
|27
|Mehrez Melki
|Tunisie
|28
|Shamira Nabadda
|Ouganda