Tchad : Mahamat Alhadj Allahou dans la liste officielle des arbitres retenus pour la CAN 2025

Publié par Pierre Tahingam
le: 26 novembre 2025
Il est le seul arbitre tchadien retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

 

En vue de la CAN 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des officiels de match. Ils sont au total 28 arbitres. Dans cette liste figure l’arbitre tchadien Mahamat Alhadj Allahou. Il sera le seul, venant du pays de Toumai. La

‎La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), dans un court message lui a adressé ses félicitations tout en lui souhaitant bon vent.

Liste des Arbitres Retenus

Nom de l’Arbitre Pays
1 Ghorbal Mustapha Algérie
2 Gamou Youcef Algérie
3 Djindo Louis Houngnandande Bénin
4 Mdabihawenimana Pacifique Burundi
5 Nfere Aboub Abdoul Cameroun
6 Alhadji Allalou Mahamat Tchad
7 Messie Jessie Oved N. Moutouo Congo
8 Kpan Clement Franklin Côte d’Ivoire
9 Ndala Ngambo Jean-Jacques RD Congo
10 Mohamed Mansour Maarouf Égypte
11 Amin Mohamed Omar Égypte
12 Atcho Pierre Ghislain Gabon
13 Mebiame Patrice Tanguy Gabon
14 Daniel Nii Ayi Laryea Ghana
15 Kamaku Peter Waweru Kenya
16 Traoré Boubou Mali
17 Abdel Aziz Bouh Mauritanie
18 Dahane Beida Mauritanie
19 Herallal Ahmed Imtehaz Maurice
20 Jalal Jayed Maroc
21 Kach Grafe Mustapha Maroc
22 Uwikunda Samuel Rwanda
23 Issa Sy Sénégal
24 Omar Abdulkadir Artan Somalie
25 Abongile Tom Afrique du Sud
26 Mahmood Ali Mahmood Ismail Soudan
27 Mehrez Melki Tunisie
28 Shamira Nabadda Ouganda

 

