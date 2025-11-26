Tchad : Mahamat Alhadj Allahou dans la liste officielle des arbitres retenus pour la CAN 2025

Il est le seul arbitre tchadien retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

En vue de la CAN 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des officiels de match. Ils sont au total 28 arbitres. Dans cette liste figure l’arbitre tchadien Mahamat Alhadj Allahou. Il sera le seul, venant du pays de Toumai. La

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





‎La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), dans un court message lui a adressé ses félicitations tout en lui souhaitant bon vent.

Liste des Arbitres Retenus