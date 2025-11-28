EN CE MOMENT


Tchad : message du chef d’Etat pour la commémoration de la proclamation de la République

À quelques heures du 28 novembre 2025, jour historique où nous célébrons la Proclamation de la République, désormais inscrite parmi…

Publié par JDT
le: 28 novembre 2025
À quelques heures du 28 novembre 2025, jour historique où nous célébrons la Proclamation de la République, désormais inscrite parmi nos fêtes nationales dans la nouvelle Constitution, j’adresse mes vœux les meilleurs à l’ensemble du peuple tchadien.

Cette date n’est pas un simple repère dans notre calendrier. Au contraire, elle incarne un acte fondateur, le choix irrévocable d’une nation qui a décidé de se reconnaitre pleinement dans les valeurs d’une République indépendante et souveraine.

Au moment où notre pays poursuit avec constance ses efforts pour consolider ses acquis, renforcer l’unité et bâtir son avenir, à l’aune de la 5ème République, cet anniversaire républicain vient opportunément nous rappeler la nécessité de marcher ensemble et d’œuvrer main dans la main, chacun à sa manière et à son niveau, à l’édification d’un Tchad uni, solidaire, prospère et à la hauteur de ses plus grandes ambitions. Mahamat Idriss Deby Itno

