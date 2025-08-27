EN CE MOMENT


Tchad : plusieurs nominations au Conseil de la magistrature

Par décret N°2005/PR/CSM/2025 du 26 août 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions. COUR D'APPEL…

Publié par journaldutchad.com
27 août 2025

Par décret N°2005/PR/CSM/2025 du 26 août 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions.

COUR D’APPEL DE NDJAMENA

CONSEILLERS

  • M. DJANGUYO TAGUINA
  • M. KHALIFA ADAMOU
  • M. MAHAMAT IBRAHIM ISSA
  • M. MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
  • M. MAHAMAT MAHMOUDI
  • M. SALEH AGHABACH HAMIT
  • M. YOUSSOUF MOUSSA YOUSSOUF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NDJAMENA

  • Juge de Siège : Mme PERSIDE GUELMINE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR

  • Juge d’instruction : M. NODJITEBAYE DJIGUE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO

  • Juge de Siège : M. HAMZA ISSA SALEH

COUR D’APPEL D’ABECHE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRÉ

  • Juge d’instruction : M. MAHAMAT TAHIR AMLASS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA

  • Juge d’instruction : M. ABDELMADJID ISMAIL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA

PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA

  • Procureur: M. MAHAMAT HAMIT DAOUD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA

JUSTICE DE PAIX DE KALAIT

  • Juge de Paix: M. ADAM ABDOULAYE ADAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE

PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE

  • Procureur : M. ABDEL-AZIZ YOUSSOUF AHMAT.

