Tchad : plusieurs nominations au Conseil de la magistrature

Par décret N°2005/PR/CSM/2025 du 26 août 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions.
COUR D’APPEL DE NDJAMENA
CONSEILLERS
- M. DJANGUYO TAGUINA
- M. KHALIFA ADAMOU
- M. MAHAMAT IBRAHIM ISSA
- M. MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
- M. MAHAMAT MAHMOUDI
- M. SALEH AGHABACH HAMIT
- M. YOUSSOUF MOUSSA YOUSSOUF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NDJAMENA
- Juge de Siège : Mme PERSIDE GUELMINE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR
- Juge d’instruction : M. NODJITEBAYE DJIGUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO
- Juge de Siège : M. HAMZA ISSA SALEH
COUR D’APPEL D’ABECHE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRÉ
- Juge d’instruction : M. MAHAMAT TAHIR AMLASS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA
- Juge d’instruction : M. ABDELMADJID ISMAIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA
PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA
- Procureur: M. MAHAMAT HAMIT DAOUD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA
JUSTICE DE PAIX DE KALAIT
- Juge de Paix: M. ADAM ABDOULAYE ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE
PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE
- Procureur : M. ABDEL-AZIZ YOUSSOUF AHMAT.