Tchad : Royal Air Maroc de retour à N’Djaména après 5 ans d’absence

La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a repris sa liaison avec N’Djamena, pour la connectivité aérienne du Tchad.

Le vol inaugural est arrivé dans la matinée de jeudi 18 septembre 2025 à 5 heures du matin. D’après le ministère des Transports, la reprise de cette liaison directe entre N’Djamena et Casablanca offre de multiples avantages : gain de temps pour les voyageurs, stimulation des échanges économiques et commerciaux, et renforcement de l’attractivité du Tchad dans le paysage aérien africain. L’Ambassadeur du Maroc a, quant à lui, exprimé sa satisfaction et réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir les efforts du Tchad pour moderniser son secteur aérien.

Présente à l’atterrissage, la ministre en charge de l’Aviation civile, Fatima Goukouni Weddeye, a déclaré que, le retour de Royal Air Maroc symbolise la mise en œuvre concrète des accords bilatéraux conclus et la volonté du Gouvernement d’ouvrir le ciel tchadien à des partenaires internationaux de référence.

Pour le département, cette reprise s’inscrit dans une dynamique plus large, alors que d’autres compagnies, notamment AIR ALGERIE et des compagnies libyennes et nigérianes, manifestent leur intérêt pour desservir le Tchad. Cette reprise témoigne de la confiance renouvelée des partenaires aériens et du succès des réformes entreprises pour faire du Tchad un hub de transport en Afrique.