Tchad : signature de la Lettre de la Commission chargé du désarmement et de la réinsertion

Le Premier ministre, Allah Maye Halina, a signé ce jeudi 21 août 2025, la lettre nationale de la Commission Nationale…

Publié par JDT
le: 21 août 2025

Le Premier ministre, Allah Maye Halina, a signé ce jeudi 21 août 2025, la lettre nationale de la Commission Nationale en charge du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (CNCMO-DDR).

Il s’agit d’un document stratégique, élaboré pour guider les efforts de désarmement et de réintégration des ex-combattants, qui permettra de transformer une page douloureuse de notre histoire en une opportunité de réconciliation, de développement et de stabilité.

Le chef du gouvernement a exhorté toutes les parties, y compris les ex-combattants, à s’engager pleinement dans ce processus. Il a par ailleurs appelé la commission à veiller au grain, pour une mise en œuvre transparente, équitable et inclusive du processus.

Elle promeut également une réintégration durable des ex-politico-militaires à travers des opportunités économiques et sociales, pour leur redonner espoir et dignité.

À LIRE AUSSI

