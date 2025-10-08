EN CE MOMENT


Tchad : Succès Masra rend hommage à Ray’s Kim

De son vrai nom, Djasrabé Kimassoum, l’artiste tchadien Ray’s Kim EDM, a cassé son micro le 7 octobre 2025, des…

Publié par Pierre Tahingam
le: 8 octobre 2025

De son vrai nom, Djasrabé Kimassoum, l’artiste tchadien Ray’s Kim EDM, a cassé son micro le 7 octobre 2025, des suites d’une maladie.

 

Le défunt, Ray’s Kim, était également porte-parole du parti Les Transformateurs. Sa disparition a suscité beaucoup de réactions, dont celle de Succès Masra, président du parti auprès duquel il a cheminé. C’est d’ailleurs sous la bannière du Parti Les Transformateurs que Djasrabé Kimassoum siégeait à l’Hémicycle.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



C’est en ces termes que Succès Masra lui rend hommage : « l’Artiste du peuple et le BundaBoss nous laisse dans une grande douleur silencieuse. Brave des braves, combattant du Tchad de dignité et de respect pour tous, infatigable et irremplaçable porte-parole de la justice et de l’égalité, tu avais encore tant à offrir à ton peuple.

Du fond de cette cellule, mon cœur saigne en ce jour de tristesse indescriptible.

Tu auras vécu une vie utile dont des générations feront témoignage.

Nous t’aimons et tu vas nous manquer pour toujours. J’espère avoir l’occasion de pouvoir, à côté des autres, te rendre physiquement un dernier hommage de frère.

RIP Abba et que Dieu accueille ton âme. MS7 »

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : Succès Masra rend hommage à Ray’s Kim

8 octobre 2025 Publié à 12h11

De son vrai nom, Djasrabé Kimassoum, l’artiste tchadien Ray’s Kim EDM, a cassé…

Savoir plus

Tchad : le chef de l’Etat promulgue la loi fondamentale révisée

8 octobre 2025 Publié à 11h58

Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a signé ce matin…

Savoir plus

Tchad-OIF : la représentante personnelle du chef de l’Etat prend au Conseil permanent fonction

7 octobre 2025 Publié à 15h58

Nommée le 16 juillet 2025, Conseillère spéciale, représentante personnelle du Chef de l’Etat…

Savoir plus