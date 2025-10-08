Tchad : Succès Masra rend hommage à Ray’s Kim

De son vrai nom, Djasrabé Kimassoum, l’artiste tchadien Ray’s Kim EDM, a cassé son micro le 7 octobre 2025, des suites d’une maladie.

Le défunt, Ray’s Kim, était également porte-parole du parti Les Transformateurs. Sa disparition a suscité beaucoup de réactions, dont celle de Succès Masra, président du parti auprès duquel il a cheminé. C’est d’ailleurs sous la bannière du Parti Les Transformateurs que Djasrabé Kimassoum siégeait à l’Hémicycle.

C’est en ces termes que Succès Masra lui rend hommage : « l’Artiste du peuple et le BundaBoss nous laisse dans une grande douleur silencieuse. Brave des braves, combattant du Tchad de dignité et de respect pour tous, infatigable et irremplaçable porte-parole de la justice et de l’égalité, tu avais encore tant à offrir à ton peuple.

Du fond de cette cellule, mon cœur saigne en ce jour de tristesse indescriptible.

Tu auras vécu une vie utile dont des générations feront témoignage.

Nous t’aimons et tu vas nous manquer pour toujours. J’espère avoir l’occasion de pouvoir, à côté des autres, te rendre physiquement un dernier hommage de frère.

RIP Abba et que Dieu accueille ton âme. MS7 »