Tchad : un député propose un mandat à vie pour le président de la République

Au cours de la session plénière de ce 15 septembre 2025, des tensions ont éclaté l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, les députés du RNDT-Le Réveil ont quitté la salle après qu’un député ait proposé un mandat à vie pour le chef de l’Etat.

Les députés de la quatrième législature examinent le rapport de la commission spéciale chargée de l’examen de la proposition de loi constitutionnelle portant sur la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. L’un des amendements techniques à apportés à la Constitution comprennent entre autres, le mandat présidentiel passe du quinquennat au septennat, renouvelable. Au cours de la séance, le député Tchoroma Mbang Woli a estimé que l’organisation matérielle de l’élection présidentielle est onéreuse pour le pays. Ainsi, il propose un mandat illimité, un mandat à vie au chef de l’État »

« Pour moi, il nous manque même d’audace. On devrait donner un mandat illimité, la Présidence à vie au chef de l’État. Oui, oui, oui, parce que le pouvoir même est une émanation divine (…) En outre, l’organisation même des élections coûte très cher », suggère l’élu. Cette déclaration a suscité une vague d’indignation. En premier, les députés du parti RNDT-Le Réveil. Ces derniers ont claqué la porte de l’Hémicycle.

Le député Béral Mbaïkoubou réagi en ces termes : « la Constitution de la République, ce n’est pas une liste de courses pour la ménagère. On ne peut pas la réduire à du marchandage ».