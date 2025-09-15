Politique Actualité, Politique



EN CE MOMENT


Tchad : un député propose un mandat à vie pour le président de la République

Au cours de la session plénière de ce 15 septembre 2025, des tensions ont éclaté l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, les…

Publié par Pierre Tahingam
le: 15 septembre 2025

Au cours de la session plénière de ce 15 septembre 2025, des tensions ont éclaté l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, les députés du RNDT-Le Réveil ont quitté la salle après qu’un député ait proposé un mandat à vie pour le chef de l’Etat.

 

Les députés de la quatrième législature examinent le rapport de la commission spéciale chargée de l’examen de la proposition de loi constitutionnelle portant sur la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. L’un des amendements techniques à apportés   à la Constitution comprennent entre autres, le mandat présidentiel passe du quinquennat au septennat, renouvelable. Au cours de la séance, le député Tchoroma Mbang Woli a estimé que l’organisation matérielle de l’élection présidentielle est onéreuse pour le pays. Ainsi, il propose un mandat illimité, un mandat à vie au chef de l’État »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Pour moi, il nous manque même d’audace. On devrait donner un mandat illimité, la Présidence à vie au chef de l’État. Oui, oui, oui, parce que le pouvoir même est une émanation divine (…) En outre, l’organisation même des élections coûte très cher », suggère l’élu. Cette déclaration a suscité une vague d’indignation. En premier, les députés du parti RNDT-Le Réveil. Ces derniers ont claqué la porte de l’Hémicycle.

Le député Béral Mbaïkoubou réagi en ces termes : « la Constitution de la République, ce n’est pas une liste de courses pour la ménagère. On ne peut pas la réduire à du marchandage ».

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : un député propose un mandat à vie pour le président de la République

15 septembre 2025 Publié à 13h47

Au cours de la session plénière de ce 15 septembre 2025, des tensions…

Savoir plus

Tchad : le gouvernement dément toute attaque contre les civils à Miski

15 septembre 2025 Publié à 10h10

Cinq membres du gouvernement ont animé, le dimanche 14 septembre 2025, une conférence…

Savoir plus

Betel Casimir représente le Tchad au Championnat du monde de Taekwondo

12 septembre 2025 Publié à 11h49

L’évènement se déroulera du 24 au 30 octobre 2025 à Wuxi, dans la…

Savoir plus