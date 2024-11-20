Tchad : une trentaine de directeurs nommés au ministère de l’Aménagement du territoire

𝐏𝐚𝐫 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐍°𝟏𝟓𝟐𝟔/𝐏𝐑/𝐏𝐌/𝐌𝐀𝐓𝐔𝐇/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐝𝐮 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐜𝐢-𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐚𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 :
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DES ÉTUDES ET DU PARTENARIAT
- Directeur : M. HASSAN AHMAT HISSEIN, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. BEN ABOUBAKAR KEBIR MAHAMAT, nouveau poste ;
DIRECTION DU GUICHET ET DE LA SÉCURITÉ FONCIÈRE
- Directeur: M. MAHAMAT WARDOUGOU NOURI, nouveau poste.
- Directeur adjoint : M. HAGGAR MAHAMAT OUTMAN, nouveau poste.
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DGAT)
- Directrice générale : Mme KADI WAYA , maintenue.
- Directeur général adjoint : M. MOUSSA MAHAMAT MOUSSA DICKER en remplacement de M. MAHAMAT SALEH TOUKA, appelé à d’autres fonctions.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ACTION RÉGIONALE (DDTAR)
- Directeur : M. SABRE HASSAN HACHIM, nouveau poste;
- Directeur adjoint : M. AHMAT NOUR BARH, nouveau poste ;
DIRECTION DES ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES, DE CARTOGRAPHIE ET DE GÉODÉSIE (DEGCG)
- Directrice : Mme ACHE NASSIAN, maintenue;
- Directeur adjoint : M. BANGA NICOLAS en remplacement de M. GAPILI BARTCHANGA, appelé à d’autres fonctions ;
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (DGUH)
- Directeur général : M. HISSEIN DJIDDI HISSEIN, maintenu.
- Directrice générale adjointe : Mme ZARA SOULEYMANE MALATO, maintenue.
DIRECTION DE LA PLANIFICATION URBAINE ET DE SURVEILLANCE DES RÉSERVES EN ZONES URBAINES (DPUSRZU)
- Directeur : M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, en remplacement de M. AHMAT MAHADI AHMAT appelé à d’autres fonctions ;
- Directeur adjoint : M. MAHAMAT SOUNGUI WAROU en remplacement de M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, appelé à d’autres fonctions.
DIRECTION DE L’HABITAT ET DE L’ARCHITECTURE (DHA)
- Directeur : M. ASSABAKSOU BALGAMA, maintenu.
DIRECTION DE CONCEPTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (DCRODEP)
- Directeur : M. HAMID BACHAR TAGUIBO, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. LOTODINGAO LAOUKOURA JULIUS, nouveau poste.
DIRECTION GÉNÉRALE DE CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGCT)
- Directeur général : M. IDRISS BACHAR KARY, nouveau poste ;
- Directeur général adjoint : M. WARMOU BAGOUNI FAKSOU, nouveau poste ;
DIRECTION DU CADASTRE
- Directeur : M. AHMAT MAHAMAT MAKAILA, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. DANIKI GABI BOURMA, nouveau poste ;
DIRECTION DE LA TOPOGRAPHIE
- Directrice : Mme HADOUGA AHMAT ANNADIF, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. SADADINE HASSABO, nouveau poste ;
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX
- Directrice générale : Mme SOLKEM CARINE, nouveau poste ;
- Directeur général adjoint : M. MOUSSA ATTEIB ADOUM, nouveau poste.
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES
- Directrice : Mme DILLAH LILIANE, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. MAINA MAHAMAT ALHADJ, nouveau poste.
DIRECTION DU MATÉRIEL, DES ÉQUIPEMENTS ET DE L’INFORMATIQUE
- Directrice : Mme ZAMZAM MAHAMAT GAMAR, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. BAMNGAR KABE, nouveau poste ;
DIRECTION DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX
- Directeur : MAHAMAT SALEH AHMAT NOKOUR, nouveau poste ;
- Directeur adjoint : M. MASSOUT IBRAHIM ALFARID, nouveau poste.