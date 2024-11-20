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Tchad : une trentaine de directeurs nommés au ministère de l’Aménagement du territoire

𝐏𝐚𝐫 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐍°𝟏𝟓𝟐𝟔/𝐏𝐑/𝐏𝐌/𝐌𝐀𝐓𝐔𝐇/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐝𝐮 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐜𝐢-𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬…

Publié par journaldutchad.com
le: 20 novembre 2024

𝐏𝐚𝐫 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐍°𝟏𝟓𝟐𝟔/𝐏𝐑/𝐏𝐌/𝐌𝐀𝐓𝐔𝐇/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐝𝐮 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐜𝐢-𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐚𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 :

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DES ÉTUDES ET DU PARTENARIAT

  • Directeur : M. HASSAN AHMAT HISSEIN, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. BEN ABOUBAKAR KEBIR MAHAMAT, nouveau poste ;

DIRECTION DU GUICHET ET DE LA SÉCURITÉ FONCIÈRE

  • Directeur: M. MAHAMAT WARDOUGOU NOURI, nouveau poste.
  • Directeur adjoint : M. HAGGAR MAHAMAT OUTMAN, nouveau poste.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DGAT)

  • Directrice générale : Mme KADI WAYA , maintenue.
  • Directeur général adjoint : M. MOUSSA MAHAMAT MOUSSA DICKER en remplacement de M. MAHAMAT SALEH TOUKA, appelé à d’autres fonctions.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ACTION RÉGIONALE (DDTAR)

  • Directeur : M. SABRE HASSAN HACHIM, nouveau poste;
  • Directeur adjoint : M. AHMAT NOUR BARH, nouveau poste ;

DIRECTION DES ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES, DE CARTOGRAPHIE ET DE GÉODÉSIE (DEGCG)

  • Directrice : Mme ACHE NASSIAN, maintenue;
  • Directeur adjoint : M. BANGA NICOLAS en remplacement de M. GAPILI BARTCHANGA, appelé à d’autres fonctions ;

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT (DGUH)

  • Directeur général : M. HISSEIN DJIDDI HISSEIN, maintenu.
  • Directrice générale adjointe : Mme ZARA SOULEYMANE MALATO, maintenue.

DIRECTION DE LA PLANIFICATION URBAINE ET DE SURVEILLANCE DES RÉSERVES EN ZONES URBAINES (DPUSRZU)

  • Directeur : M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, en remplacement de M. AHMAT MAHADI AHMAT appelé à d’autres fonctions ;
  • Directeur adjoint : M. MAHAMAT SOUNGUI WAROU en remplacement de M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, appelé à d’autres fonctions.

DIRECTION DE L’HABITAT ET DE L’ARCHITECTURE (DHA)

  • Directeur : M. ASSABAKSOU BALGAMA, maintenu.

DIRECTION DE CONCEPTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (DCRODEP)

  • Directeur : M. HAMID BACHAR TAGUIBO, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. LOTODINGAO LAOUKOURA JULIUS, nouveau poste.

DIRECTION GÉNÉRALE DE CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGCT)

  • Directeur général : M. IDRISS BACHAR KARY, nouveau poste ;
  • Directeur général adjoint : M. WARMOU BAGOUNI FAKSOU, nouveau poste ;

DIRECTION DU CADASTRE

  • Directeur : M. AHMAT MAHAMAT MAKAILA, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. DANIKI GABI BOURMA, nouveau poste ;

DIRECTION DE LA TOPOGRAPHIE

  • Directrice : Mme HADOUGA AHMAT ANNADIF, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. SADADINE HASSABO, nouveau poste ;

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX

  • Directrice générale : Mme SOLKEM CARINE, nouveau poste ;
  • Directeur général adjoint : M. MOUSSA ATTEIB ADOUM, nouveau poste.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES

  • Directrice : Mme DILLAH LILIANE, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. MAINA MAHAMAT ALHADJ, nouveau poste.

DIRECTION DU MATÉRIEL, DES ÉQUIPEMENTS ET DE L’INFORMATIQUE

  • Directrice : Mme ZAMZAM MAHAMAT GAMAR, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. BAMNGAR KABE, nouveau poste ;

DIRECTION DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX

  • Directeur : MAHAMAT SALEH AHMAT NOKOUR, nouveau poste ;
  • Directeur adjoint : M. MASSOUT IBRAHIM ALFARID, nouveau poste.

 

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