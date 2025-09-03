Tchad vs Ghana : le 1er arrondissement de N’Djaména facilite le transport des supporters

Dans le cadre des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde FIFA 2026, les Saos du Tchad affrontent les Black Stars du Ghana, le 04 septembre 2025 au stade olympique Maréchal Idriss Deby Itno.

Ce sera la première fois que le Tchad accueille un match officiel dans ce stade nouvellement construit. Dans l’optique de faciliter le déplacement de Farcha au stade de Mandjafa en toute assurance et sécurité, la commune du 1er arrondissement annonce la mise à disposition des bus pour transporter les supporters de la commune.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le directeur de communication de la commune, Abdramane Adoum explique que cette initiative s’inscrit dans le but de démontrer leur solidarité indéfectible envers les courageux joueurs et de garantir un soutien massif et vibrant lors du match des Sao contre les Black Stars du Ghana, prévu le jeudi 04 septembre 2025 à 14h00. Le départ est prévu le jeudi 04 septembre 2025, à partir de 10h00 au sein même de la commune

Il est à préciser que les tickets d’entrée sont offerts par le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno.