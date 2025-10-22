Air Algérie effectue son premier vol direct à N’Djaména

Pour la première fois, le 21 octobre 2025, un vol d’Air Algérie a relié directement Alger à N’Djamena, atterrissant à l’aéroport international Hassan Djamous.

Annoncé le 8 octobre dernier, à l’issue d’une audience qu’a accordée Fatima Goukouni Weddeye, ministre de l’aviation civile à Fayçal Douati, ambassadeur d’Algérie au Tchad, le vol inaugural d’Air Algérie a eu lieu. Le premier appareil, issu d’un vol direct a foulé le tarmac de l’aéroport international de N’Djaména, Hassan Djamous. Pour la ministre tchadienne en charge de l’aviation civile cette liaison traduit : « un pont stratégique entre l’Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent »

Fatima Goukouni Weddeye réafirme la volonté du gouvernement de faire du transport aérien un véritable levier de désenclavement et de développement économique, rappelant les efforts engagés pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires, le renforcement de la sécurité et de la sûreté aérienne, ainsi que la diversification des partenariats internationaux.

A l’annonce de l’arrivée de cette compagnie aérienne, la ministre avait souligné que, cette mesure contribuera au développement économique sous-régional, tout en favorisant une meilleure connectivité entre les capitales africaines.

