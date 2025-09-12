Betel Casimir représente le Tchad au Championnat du monde de Taekwondo

L’évènement se déroulera du 24 au 30 octobre 2025 à Wuxi, dans la province de Jiangu en Chine.

A travers ses différents réseaux sociaux, le Taekwondoïste tchadien, Casimir Betel manifeste la joi qui l’anime de représenter le Tchad au haut niveau de l’art qu’il pratique. « J’aurai l’immense plaisir de représenter le Tchad au Championnat du monde de Taekwondo, qui se déroulera du 24 au 30 octobre 2025 à Wuxi, en Chine », publie l’athlète. Le numéro 1 mondial dans sa catégorie en juillet 2024 ajoute : « une grande fierté, mais aussi une immense responsabilité.»

Wuxi avait initialement été choisie pour accueillir les Championnats du monde de taekwondo 2021 mais en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, Wuxi a renoncé à accueillir les Championnats du monde de taekwondo. Début 2023, les championnats de 2025 sont programmés à Wuxi.

Sur les palmarès, Betel Casimir comptabilise des médailles d’Or, à l’Open international en Slovénie en 2025 et le President’s Cup G3, 2025. De l’Open G2 en Guinée équatoriale ; de la Coupe internationale de Taekwondo en Allemagne, 2023.

Il est également médaillé de bronze de l’Open international G1 en Belgique. Et d’African Games en 2019.