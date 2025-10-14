Cameroun-présidentielle : le candidat de l’opposition Issa Tchiroma se revendique vainqueur

Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun a fait une déclaration cette nuit. Issa Tchiroma Bakary appelle le régime à honorer la vérité des urnes et le féliciter.

« Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté ». Deux jours après la clôture du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le candidat Issa Tchiroma Bakary s’autoproclame vainqueur. Le candidat du Fsnc revendique la victoire sur la base des résultats rendus publics lors du dépouillement au sein des bureaux de vote ouverts dimanche dernier. Au Cameroun et dans la diaspora, 31 653 bureaux de vote étaient ouverts pour accueillir les électeurs.

Le candidat promet de partager à ses compatriotes dans les prochains jours « un rapport détaillé » de leurs votes par région « tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement conformément à l’article 113 du Code électoral ». Lui qui se dit être « profondément ému » par cette victoire prend cette dernière comme « une sanction claire du régime en place, un plébiscite en faveur d’un changement immédiat car la victoire est écrasante », peut-on suivre dans la vidéo publiée cette nuit.

Fier de ses performances, le candidat dit merci aux Camerounaises, aux Camerounais, pour leurs votes, la surveillance de ces votes et la bravoure démontrée face aux intimidations et menaces. Issa Tchiroma Bakary remercie aussi les autres candidats qui l’ont félicité ainsi que des acteurs qui l’ont précédé sur le chemin du changement. Le président national du Fsnc demande au régime en place de faire preuve de grandeur et d’honorer la vérité des urnes par un geste attendu : « ce coup de fil de félicitation qui démontrera la maturité politique de notre Nation et la force future de notre démocratie », déclare-t-il en appelant les Forces de maintien de l’ordre à rester du côté de la République, de protéger le peuple et non un pouvoir.

Avant cette déclaration de, Issa Tchiroma Bakary, d’autres candidats à l’élection ont reconnu sa victoire. Le Candidat Akere Tabeng Muna, candidat investi par Univers a appelé les institutions à se conformer à la volonté du peuple et de rendre le pouvoir dans la paix. Le candidat Ateki Seta Caxton du PAL a aussi félicité le candidat Issa Tchiroma Bakary quelques heures après la clôture du scrutin. Cependant, du côté des institutions, les appels au calme se multiplient, les autorités demandent d’attendre la proclamation des résultats au plus tard le 27 octobre prochain par le Conseil constitutionnel.