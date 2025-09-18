CEMAC : contrefaçon de la monnaie, la BEAC avertit les contrevenants

A la suite du signalement en hausse des faits de contrefaçon de la gamme des billets BEAC « type 2020 », la Banque centrale interpelle et met en garde les éventuels contrevenants.

Yvon Sana Bangui, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), a produit un communiqué relatif aux cas constatés de contrefaçon des billets de « type 2020 ». Il explique que le faux monnayage est très préjudiciable sur l’économie en général et sur les personnes qui sont spoliées par les faux monnayeurs en particulier. Le patron de la Banque centrale rappelle que, le fait de détenir, d’importer, d’exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause : « sont passibles de poursuites judiciaires ».

Sont également passibles de poursuites judiciaires, la reproduction de signes monétaires c’est-à-dire, la création de toute image tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un billet de banque ou l’image d’une pièce de monnaie, quels que soient la taille de l’image, des matériaux, instruments et techniques utilisés pour la produire et indépendamment du fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le signe monétaire aient été modifiés ou non.

Cela implique également, la falsification c’est à dire, l’altération d’un signe monétaire en vue de modifier sa substance ou son poids; le fait de fabriquer, de détenir, de recevoir ou de se procurer des instruments, des objets, des programmes informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie, à l’altération des monnaies ou à la fabrication d’éléments de sécurisation des signes monétaires.

Appel à la vigilance

La BEAC invite sa clientèle institutionnelle et le public, qui constituent les premières barrières pour la détection de la fausse monnaie, à la « plus grande vigilance » et leur recommande de vérifier, pour chaque billet, la présence des signes de sécurité et d’authentification Grand Public. L’institution confie que, les expertises réalisées par les soins de son Laboratoire d’Analyse des Contrefaçons sur les faux billets saisis par les forces de sécurité et sur ceux saisis par les banques commerciales, attestent : « qu’aucun des signes de sécurité des nouveaux billets BEAC << Type 2020 » n’a été reproduit avec succès par les faux-monnayeurs. » « Les contrefaçons en circulation se résument à des copies en couleur des billets authentiques, réalisées par des amateurs à travers des chaînes graphiques avec du papier bureautique, et donc non fiduciaire. »