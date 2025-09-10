CEMAC : Mahamat Idriss Deby en RCA pour la 16ᵉ session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État

C’est une première pour le chef de l’État tchadien de fouler la capitale centrafricaine. Mahamat Idriss Deby Itno a été accueilli à l’aéroport international de Bangui-Mpoko par son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra.

Les travaux de 16ᵉ session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement s’ouvrent ce 10 septembre 2025 à Bangui. D’importantes décisions pour l’avenir de la sous-région vont meubler les discussions des décideurs de la zone. Mais avant, une concertation pour le bénéfice de la République centrafricaine et du Tchad s’est tenue dès l’arrivée de Mahamat Idriss Deby Itno.

Les deux présidents ont tenu un échange à huis clos au pavillon présidentiel. Au menu, les relations bilatérales, la consolidation de la paix en RCA et le suivi de l’accord récemment signé avec les groupes rebelles du nord, dont le Tchad est à la fois le facilitateur et le garant. Les deux chefs d’État ont aussi évoqué le déploiement de la force mixte de sécurisation de la frontière commune, qui commence à prendre forme et sera bientôt opérationnelle.

Ces détails ont été apportés par les services de communication de la présidence du Tchad.