Coopération : Deby reçoit en audience un émissaire de Touadéra

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Richard Filakota a été reçu en audience ce 22 juillet 2025, par Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad.

L’émissaire centrafricain est porteur d’un pli confidentiel. « Ayant à ses côtés pour la circonstance, les Ministres d’Etat, des Affaires Etrangères et des Finances ainsi que ses proches collaborateurs, le président tchadien et son hôte ont évoqué au cours des discussions, les questions d’intégration dans la zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) et la traduction dans les faits de l’accord de paix signé à N’Djaména sous ses auspices »

Au nom de la RCA, le ministre Richard Filakota a exprimé toutes ses reconnaissances au Chef de l’Etat, pour ses efforts incommensurables au retour de la paix, rapporte la présidente.