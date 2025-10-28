Coopération : le président tchadien reçoit en audience le maire de Paris

En visite officielle au Tchad, Anne Hidalgo, maire de Paris a été reçue en audience le 27 octobre 2025, par le chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno.

Les échanges ont porté sur la mise en œuvre concrète du Pacte d’amitié et de coopération, signé récemment entre la ville de Paris et la commune de N’Djaména, une initiative pionnière fondée sur la solidarité urbaine et la coopération décentralisée. Tout en se réjouissant de cette initiative, le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Tchad à faire de cette coopération « un instrument de progrès partagé au service des collectivités et des citoyens », rapporte la présidence.

Anne Hidalgo, de son côté, promet de partager les expériences et les bonnes pratiques de Paris, tout en respectant la vision tchadienne de modernisation et de décentralisation.

« Avec ce pacte d’amitié, Paris et N’Djaména passent de la parole aux actes », souligne la présidence du Tchad. D’après l’institution, gouvernance, transport, environnement, sont autant de chantiers communs qui prouvent que la coopération peut rimer avec progrès concret, au grand bonheur des citoyens. « Au-delà des mots, c’est un véritable pont qui se construit entre les deux capitales, promettant des échanges durables et des projets concrets pour les générations à venir. »