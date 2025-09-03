Coopération : Mahamat Idriss Deby quitte N’Djaména pour Alger

Le président tchadien est invité par son homologue, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. L’avion qui transporte Mahamat Idriss Deby a quitté l’aéroport Hassan Djamous ce 3 septembre 2025.

Dans la capitale algérienne, le Chef de l’Etat effectue une visite d’amitié et de travail à l’invitation du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Alger abritera demain, la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025) placée sous le thème : « une passerelle vers de nouvelles opportunités ».

Mahamat Idriss Deby Itno a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, le chef d’Etat-Major général des Armées, quelques membres du gouvernement.