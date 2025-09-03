Politique Actualité, Politique



EN CE MOMENT


Coopération : Mahamat Idriss Deby quitte N’Djaména pour Alger

Le président tchadien est invité par son homologue, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. L’avion qui transporte Mahamat Idriss Deby a…

Publié par journaldutchad.com
le: 3 septembre 2025

Le président tchadien est invité par son homologue, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. L’avion qui transporte Mahamat Idriss Deby a quitté l’aéroport Hassan Djamous ce 3 septembre 2025.

Dans la capitale algérienne, le Chef de l’Etat effectue une visite d’amitié et de travail à l’invitation du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Alger abritera demain, la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025) placée sous le thème : « une passerelle vers de nouvelles opportunités ».

Mahamat Idriss Deby Itno a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, le chef d’Etat-Major général des Armées, quelques membres du gouvernement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Coopération : Mahamat Idriss Deby quitte N’Djaména pour Alger

3 septembre 2025 Publié à 13h56

Le président tchadien est invité par son homologue, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.…

Savoir plus

Sécurité Match Tchad vs Ghana : tenues militaires et armes interdites

3 septembre 2025 Publié à 11h33

La Fédération tchadienne de football, en vue de la rencontre de la 7ème…

Savoir plus

Tchad vs Ghana : le 1er arrondissement de N’Djaména facilite le transport des supporters

3 septembre 2025 Publié à 10h54

Dans le cadre des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde FIFA…

Savoir plus