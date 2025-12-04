Coopération : N’Djaména et Pékin discutent du renforcement du partenariat

Le premier ministre, Allah Maye Halina a reçu en audience, ce jeudi 4 décembre 2025, une délégation chinoise conduite par l’ambassadeur Wang Xining.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont discuté de la relation qui unit le Tchad et la République populaire de Chine. Pour la partie tchadienne, il s’agit d’une coopération, fondée sur un partenariat stratégique, et a permis de réaliser des projets significatifs dans divers domaines, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Le chef du gouvernement a salué cette coopération exemplaire, soulignant son importance pour le développement du Tchad.

L’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner activement le Tchad dans la réalisation des objectifs du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ». Il a souligné l’importance de cette initiative pour une coopération fructueuse, visant à impulser un développement socio-économique durable au Tchad.

Les discussions ont également porté sur les perspectives, avec l’ambition de définir des axes prioritaires de collaboration, notamment dans les domaines de l’infrastructure, de mine et pétrole, de la santé, de l’éducation ainsi que dans le domaine de l’environnement accès sur l’énergie renouvelable.