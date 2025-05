Coopération : retour volontaire de 175 Tchadiens de Libye 

Ils étaient retenus dans des centres de migration irrégulière, fait savoir l’ambassade du Tchad en Libye. Les 175 tchadiens ont quitté ont quitté Tripoli pour N’Djamena.

En étroite collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et en coordination avec les autorités libyennes compétentes, l’Ambassade de la République du Tchad auprès de l’État de Libye a activement contribué au déroulement d’un vol humanitaire spécial reliant Tripoli à N’Djamena. Cette opération s’est inscrite dans le cadre du Programme de Retour Volontaire Humanitaire (RVH), permettant ainsi, , le retour sûr de cent soixante-quinze (175) ressortissants tchadiens précédemment retenus dans des centres de migration irrégulière, et leur arrivée en toute quiétude sur le territoire national.

L’Ambassade tient à exprimer sa sincère gratitude et sa profonde reconnaissance à l’Organisation Internationale pour les Migrations et aux autorités libyennes compétentes pour la coopération fructueuse, coordination efficace et partenariat distingué.