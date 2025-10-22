Diplomatie : l’ambassadeur du Tchad en Inde reçue par le secrétaire à la Défense

Une audience qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République du Tchad et la République de l’Inde.

Ildjima Badda Mallot, ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Tchad en Inde, a été reçue ce 21 octobre 2025 par Rajesh Kumar Singh, secrétaire à la Défense du gouvernement indien. Cette rencontre, fait savoir Tchad diplomatie, a permis de réaffirmer l’engagement des deux pays à approfondir leur partenariat dans les domaines de la sécurité, de la formation militaire, du renforcement des capacités et du partage d’expertise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les deux parties se sont félicitées de l’excellence de la coopération bilatérale, illustrée récemment par la participation de la délégation tchadienne au salon AERO INDIA 2025, et ont exprimé leur volonté commune de faire face aux défis sécuritaires, tels que le terrorisme et les trafics transfrontaliers.

Le secrétaire à la Défense a salué le rôle stratégique du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, et exprimé la disponibilité de l’Inde à renforcer davantage la coopération militaire et technique dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.