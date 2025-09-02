EN CE MOMENT


Diplomatie : le ministre des Affaires étrangères reçoit le nouvel Ambassadeur du Niger au Tchad

Le ministère des Affaires Étrangères du Tchad a accueilli, ce mardi matin, M. Anacko Mohamed, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire…

Publié par journaldutchad.com
le: 2 septembre 2025

Le ministère des Affaires Étrangères du Tchad a accueilli, ce mardi matin, M. Anacko Mohamed, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Niger.

 

Cette rencontre, dirigée par Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, Ministre des Affaires Étrangères, vise à renforcer les relations entre les deux pays, déjà solidifiées par la visite du Président tchadien en août 2025.

Les discussions se sont déroulées dans un esprit cordial, examinant la coopération existante et les préparatifs de la Commission Mixte Tchad-Niger. Le ministre a indiqué que la date de cette Commission avait été proposée par le Tchad, en attente de confirmation nigérienne. Il a également recommandé l’échange des projets d’accords déjà finalisés.

L’Ambassadeur a exprimé sa gratitude et son engagement à approfondir les relations diplomatiques. Il a annoncé une campagne de sensibilisation par le Haut Conseil des Nigériens au Tchad pour promouvoir le respect des lois locales, tout en promettant de communiquer la confirmation de la date de la Commission Mixte.

Source : Tchad diplomatie

