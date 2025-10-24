Politique Actualité, Politique



Diplomatie : le ministre des Affaires étrangères s’entretient l’ambassadeur de Chine

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a…

le: 24 octobre 2025
Tchad diplomatie

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu ce 24 octobre l’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining.

Cette rencontre a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment la coopération économique et énergétique, avec la finalisation prochaine d’accords concernant le pétrole, l’énergie solaire, l’organisation d’une exposition minière et l’appui de la Chine à la nouvelle Académie diplomatique.

Le diplomate chinois a annoncé la participation d’une délégation chinoise à la Table ronde « Tchad Connexion 2030 » et a exprimé le souhait d’une collaboration accrue dans la formation diplomatique.

Enfin, il a invité officiellement le Ministre d’État à effectuer une visite de travail en Chine, signe d’une volonté partagée d’approfondir la coopération entre les deux nations.

