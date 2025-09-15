Diplomatie : le nouvel ambassadeur d’Allemagne au Tchad prend fonction

Le diplomate a remis les copies figurées des lettres de créance ce 15 septembre à la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l’intégration africaine.

Jens Krauss-Masse, est le nouvel ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad. La remise de ses lettres de créances ce jour à, Fatimé Aldjine, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères officialise sa mission dans le pays.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités étaient entourées de leurs collaborateurs respectifs, la ministre déléguée et le diplomate allemand ont eu l’opportunité d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale. L’ambassadeur a présenté : « les grandes orientations qui guideront sa mission, notamment : approfondir les relations bilatérales, soutenir le Tchad dans ses initiatives, combattre le terrorisme et œuvre ensemble pour la paix dans la région. »

Pour la partie tchadienne, cette rencontre marque un pas significatif vers le renforcement d’une collaboration fructueuse avec l’Allemagne.