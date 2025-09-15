EN CE MOMENT


Diplomatie : le nouvel ambassadeur d’Allemagne au Tchad prend fonction

Le diplomate a remis les copies figurées des lettres de créance ce 15 septembre à la ministre déléguée auprès du…

Publié par journaldutchad.com
le: 15 septembre 2025

Le diplomate a remis les copies figurées des lettres de créance ce 15 septembre à la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l’intégration africaine.

 

Jens Krauss-Masse, est le nouvel ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad. La remise de ses lettres de créances ce jour à, Fatimé Aldjine, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères officialise sa mission dans le pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Lors de cette rencontre, les deux personnalités étaient entourées de leurs collaborateurs respectifs, la ministre déléguée et le diplomate allemand ont eu l’opportunité d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale. L’ambassadeur a présenté : « les grandes orientations qui guideront sa mission, notamment : approfondir les relations bilatérales, soutenir le Tchad dans ses initiatives, combattre le terrorisme et œuvre ensemble pour la paix dans la région. »

Pour la partie tchadienne, cette rencontre marque un pas significatif vers le renforcement d’une collaboration fructueuse avec l’Allemagne.

 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Diplomatie : le nouvel ambassadeur d’Allemagne au Tchad prend fonction

15 septembre 2025 Publié à 14h56

Le diplomate a remis les copies figurées des lettres de créance ce 15…

Savoir plus

Tchad : un député propose un mandat à vie pour le président de la République

15 septembre 2025 Publié à 13h47

Au cours de la session plénière de ce 15 septembre 2025, des tensions…

Savoir plus

Tchad : le gouvernement dément toute attaque contre les civils à Miski

15 septembre 2025 Publié à 10h10

Cinq membres du gouvernement ont animé, le dimanche 14 septembre 2025, une conférence…

Savoir plus