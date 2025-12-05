EN CE MOMENT


Diplomatie : le nouvel ambassadeur du Tchad au Nigéria prend fonction

Brah Mahamat, nouveau patron de la représentation diplomatique du Tchad au Nigéria a présenté les lettres de créance qui l’accrédite…

Publié par journaldutchad.com
le: 5 décembre 2025
Tchad diplomatie

Brah Mahamat, nouveau patron de la représentation diplomatique du Tchad au Nigéria a présenté les lettres de créance qui l’accrédite le jeudi 4 décembre 2025 au State House, le palais présidentiel nigérian.

Dans le strict respect du protocole nigérian, l’ambassadeur Brah Mahamat a officiellement pris fonction en remettant ses lettres de créance au Président Bola Ahmed Tinubu. Il a transmis au chef de l’État nigérian les salutations fraternelles du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et du peuple tchadien, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales.

Il a souligné la volonté du Tchad et du Nigeria d’avancer ensemble sur les grands chantiers stratégiques, notamment la relance des projets d’interconnexion fluviale, ferroviaire et électrique, essentiels pour dynamiser l’intégration sous-régionale et le développement économique partagé. La coopération sécuritaire, pilier central du partenariat entre les deux pays, a également été réaffirmée face aux défis communs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le président Bola Ahmed Tinubu a assuré de sa volonté de densifier la coopération et d’élever davantage le partenariat stratégique entre Abuja et N’Djamena.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : le premier ministre invité à la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr à Agadez

5 décembre 2025 Publié à 12h44

Le chef du gouvernement, Allah Maye Halina, a quitté N’Djamena ce vendredi 05…

Savoir plus
(DR)

Tchad : Idriss Dokony Adiker réélu président du COST

5 décembre 2025 Publié à 12h24

Candidat à sa propre succession, Idriss Dokony Adiker rempile. Il a été réélu…

Savoir plus
Tchad diplomatie

Diplomatie : le nouvel ambassadeur du Tchad au Nigéria prend fonction

5 décembre 2025 Publié à 10h41

Brah Mahamat, nouveau patron de la représentation diplomatique du Tchad au Nigéria a…

Savoir plus