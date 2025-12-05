Diplomatie : le nouvel ambassadeur du Tchad au Nigéria prend fonction

Brah Mahamat, nouveau patron de la représentation diplomatique du Tchad au Nigéria a présenté les lettres de créance qui l’accrédite le jeudi 4 décembre 2025 au State House, le palais présidentiel nigérian.

Dans le strict respect du protocole nigérian, l’ambassadeur Brah Mahamat a officiellement pris fonction en remettant ses lettres de créance au Président Bola Ahmed Tinubu. Il a transmis au chef de l’État nigérian les salutations fraternelles du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et du peuple tchadien, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales.

Il a souligné la volonté du Tchad et du Nigeria d’avancer ensemble sur les grands chantiers stratégiques, notamment la relance des projets d’interconnexion fluviale, ferroviaire et électrique, essentiels pour dynamiser l’intégration sous-régionale et le développement économique partagé. La coopération sécuritaire, pilier central du partenariat entre les deux pays, a également été réaffirmée face aux défis communs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le président Bola Ahmed Tinubu a assuré de sa volonté de densifier la coopération et d’élever davantage le partenariat stratégique entre Abuja et N’Djamena.