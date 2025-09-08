Energie renouvelable : l’Alliance solaire internationale s’engage auprès du Tchad

Des pourparlers ont eu lieu entre les deux parties en marge de la septième réunion du Comité régional pour l’Afrique, tenu à Accra du 02 au 04 septembre 2025.

Le Directeur général de l’Alliance solaire internationale (ISA) Ashish Khanna, a rencontré une délégation du Tchad afin de renforcer la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. À cette occasion, le Tchad a réaffirmé ses ambitions d’atteindre un taux d’accès à l’électricité de 90 % et une part de 40 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, à travers la mobilisation de plus d’un milliard de dollars, avec une contribution significative du secteur privé. Les priorités nationales portent notamment sur la finalisation de la feuille de route solaire, le renforcement des mécanismes de financement et de régulation, ainsi que l’intégration du secteur énergétique dans le prochain Plan national de développement.

Pour sa part, l’ISA a exprimé sa disponibilité à soutenir le Tchad par la mise en œuvre de solutions décentralisées, la structuration de mini-réseaux et l’élaboration de mécanismes de garantie et de partage des risques, destinés à renforcer la confiance des investisseurs. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration, en partenariat avec les institutions concernées, afin d’accélérer la transition énergétique du Tchad vers des sources propres et durables.