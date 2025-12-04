Formation : 24 cadres tchadiens formés en anglais en Inde

Dans le cadre de la coopération entre le Tchad-Inde, 24 cadres tchadiens, dont 21 agents du ministère des Affaires étrangères, ont suivi une formation en anglais du 23 octobre au 3 décembre 2025 à Hyderabad, en Inde.

Cette formation de 45 jours a été alternée par la découverte des merveilles de la ville d’accueil ainsi que par diverses activités culturelles. Elle s’est achevée par la remise de certificats aux participants.

À cette occasion, le premier secrétaire, Djimtola Kodjinan, invité d’honneur et représentant l’ambassadeur du Tchad en Inde, a remis un cadeau symbolique au staff technique de la formation.

Durant leur séjour de renforcement des compétences linguistiques, les bénéficiaires tchadiens ont côtoyé des participants venus de douze autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Cette période de formation et de brassage culturel s’est déroulée dans le cadre du Programme international de formation (ITP), mis en œuvre par l’Université d’anglais et des langues étrangères (EFLU) d’Hyderabad, en Inde.

Certes, cette offre du gouvernement indien n’est pas nouvelle, mais c’est la première fois que des agents de l’administration tchadienne y prennent part en si grand nombre. Cela illustre la qualité du partenariat établi entre la République sœur de l’Inde et le Tchad. Un partenariat d’appui à la formation des ressources humaines dont s’est félicité le Premier secrétaire de l’ambassade du Tchad en Inde, Djimtola Kodjinan.